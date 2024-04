EpilepsieNL, Kempenhaeghe en SEIN gaan kwaliteitsindicator voor epilepsiezorg ontwikkelen

De partijen streven onder meer naar een nauwere samenwerking in onderzoek en innovatie en het implementeren van verbeteringen die hieruit voortkomen. Het eerste concrete samenwerkingsproject richt zich op de ontwikkeling van een kwaliteitsindicator voor epilepsiezorg.

Meetbare uitkomsten

“Het gebruik van de Value Based Health Care methodologie staat hierbij centraal, waarbij meetbare uitkomsten die impact hebben op de levenskwaliteit van de patiënten worden benadrukt. De intentie is dat de uiteindelijke uitkomstmaat niet alleen in Kempenhaeghe en SEIN wordt toegepast maar in alle ziekenhuizen, wat een bredere verbetering van de zorgstandaarden voor epilepsiepatiënten in Nederland beoogt. Het validatieproces én de wetenschappelijke onderbouwing bieden een opmaat voor implementatie in de landelijke Richtlijn Epilepsie. Deze kwaliteitsindicator zal daarmee een praktische invulling geven aan Value Based Health Care in de epilepsiezorg”, aldus de samenwerkende organisaties.