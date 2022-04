Equipe Zorgbedrijven wil Annatommie overnemen

Equipe Zorgbedrijven is onder meer via haar indirecte dochteronderneming Xpert Clinics Orthopedie actief op het gebied van medisch specialistische orthopedische zorg, hand- en polschirurgie, cosmetische zorg, proctologie en oogheelkunde en op het gebied van paramedische zorg in Nederland. Annatommie – centra voor orthopedie en beweging – Holding B.V. is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van medisch specialistische orthopedische zorg en op het gebied van paramedische zorg in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Apeldoorn, Leiden en Utrecht.

Zomer 2022

De voorgenomen overname van Annatommie mc door Equipe Zorgbedrijven is beoogd zomer 2022 en vindt plaats na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM).