Erasmus MC begint meerjarig onderzoek naar long covid

De onderzoekers werken samen met C-support, het landelijk expertisecentrum dat longcovidpatiënten ondersteunt. Deze stichting ondersteunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) mensen met langdurige coronaklachten.

Zorg beter afstemmen

Patiënten met langdurige klachten hebben vaak last van vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, hartkloppingen, spierpijn of vergeetachtigheid. Deze klachten kunnen zorgen voor een slechtere kwaliteit van leven, stelt het Erasmus MC. “Sommige mensen zijn na maanden nog niet of slechts deels weer aan het werk. Bij sommigen staat hun sociale leven grotendeels stil”, zegt onderzoeker Inge Spronk.

In het onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak en invloed van long covid en naar de zorg die de patiënten hebben gekregen. Zo zijn de patiënten vaak bij verschillende zorgverleners geweest, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten of psychologen. “Als we weten wat long covid met patiënten doet, kunnen zorgverleners hun behandelingen beter op de klachten en beter op elkaar afstemmen.”

Inzicht in klachten

Deelnemers krijgen ook persoonlijke inzichten. “Ze krijgen aan de hand van door hun ingevulde vragen een overzicht van hun eigen resultaten en hoe die zich verhouden tot de gehele onderzoeksgroep.” Spronk: “De persoonlijke inzichten kunnen van pas komen als ze bijvoorbeeld een gesprek hebben met een zorgverlener. Ze kunnen dan beter uitleggen wat er aan de hand is. In het overzicht is een oogopslag is te zien op welke gebieden het goed gaat, en waar het minder goed gaat. Doordat het onderzoek vaker wordt herhaald, zien patiënten hoe hun klachten zich ontwikkelen.”

Patiënten met langdurige covid kunnen zich op de website van de stichting registreren. In oktober hadden al bijna 10.000 mensen zich gemeld. Zij kunnen vanaf februari een oproep krijgen om mee te doen aan het onderzoek van het Erasmus MC.