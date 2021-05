Erasmus MC behoudt zonder steun positief resultaat in 2020

Het Erasmus MC heeft in coronajaar 2020 net zo veel patiëntenzorg verricht als in het coronavrije jaar daarvoor. Ondanks dat het ziekenhuis geen beroep deed op de vangnetregeling van de zorgverzekeraars, wisten de Rotterdammers het boekjaar af te sluiten met een positief resultaat van 13 miljoen euro, evenveel als in 2019.

“Een geweldige prestatie, die we hebben bereikt door met alle medewerkers de schouders eronder te zetten”, zegt financieel bestuurder Paul Boomkamp. “Zo hebben we ook onze reguliere patiënten, die veelal hoog-complexe, ernstige aandoeningen hebben, kunnen helpen.” Erasmus MC behaalde vorig jaar een omzet van 2 miljard euro.

Laatste bed

Boomkamp: ‘We zijn tóch in de zwarte cijfers beland, ondanks dat de prognoses eerder in het jaar somberder waren. Die positieve ombuiging komt onder andere doordat we elke dag weer op zoek zijn gegaan naar het laatste bed, voor covid- en non-covid-patiënten. We hebben het aantal IC-bedden uitgebreid, de seh telkens open weten te houden en in de zomer hebben we een flinke inhaalslag gemaakt in de non-covid zorg.’

Verantwoordelijkheid

Boomkamp zegt dat hij “enorm trots” is op de veerkracht van de medewerkers van het Erasmus MC. ‘We zijn het afgelopen jaar op veel fronten meer dan evenredig opgeschaald, zowel voor covid als non-covid. We hebben onze verantwoordelijkheid echt gepakt en zijn blijven anticiperen op de actuele ontwikkelingen. Niet alleen bij de patiëntenzorg, maar ook bij het onderwijs en onderzoek.” Zo begon het ziekenhuis vele onderzoeken naar covid-19. “We maakten razendsnel de omslag naar online en op afstand werken”, zegt Boomkamp: “Geen woorden, maar daden.”

De beperkingen door corona, zoals de lockdowns en de 1,5 meter samenleving hebben geen negatief effect gehad op de kwaliteit van de zorg: patiënten beoordeelden de zorg met het rapportcijfer 8,5. Vorig jaar telde Erasmus MC 593.384 polikliniekbezoeken en werden 31.660 patiënten opgenomen. Erasmus MC telde 16.485 medewerkers en 5000 studenten.