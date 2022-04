Erasmus MC en Rijndam Revalidatie gaan samen innoveren

Create4Care is gespecialiseerd in zorginnovaties en verbonden met Erasmus MC. Rijndam geeft per jaar op zestien locaties in de Rijnmond specialistische revalidatiezorg aan ongeveer 16.000 kinderen, jongeren en volwassenen. Voorlopig duurt de samenwerking een jaar.

Fysieke zorginnovaties

Doel is veiligere patiëntenzorg en een verbetering van het arbeidsproces voor medewerkers. De samenwerking is vooral gericht op het ontwikkelen van fysieke zorginnovaties die het werk prettiger maken. Bijdragen aan innovatie stimuleert zorgmedewerkers om zelf een actieve rol te spelen om de kwaliteit van zorg te verhogen, is de gedachte.

Studenten

De innovaties worden ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de eindgebruikers. Leuk aspect: het prototype krijgt de naam van de bedenker. Zo is bijvoorbeeld op initiatief van zorgmedewerker Koos de ‘KoosGuard’ ontwikkeld, een oplossing voor het begeleiden van de kabels en lijnen zodat deze niet verstrikt of bekneld raken.