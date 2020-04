Erasmus MC introduceert landelijk elektronisch recept

Artsen van het Erasmus MC in Rotterdam hebben sinds kort de mogelijkheid hun elektronische recepten door heel Nederland te versturen. Ze zijn daarmee de eersten in Nederland.

De voordelen van een e-recept zijn legio, stelt Erasmus MC in een toelichting. Zo bespaart het kosten en is het milieuvriendelijker doordat de recepten niet meer worden geprint. Bovendien becijfert Erasmus MC dat het een arts gemiddeld een half uur per dag tijdswinst oplevert.

Een nog belangrijker voordeel is volgens het ziekenhuis dat de kans op medicatiefouten omlaag gaat. Gesjoemel met recepten wordt ook de pas afgesneden. Daar komt nog bij dat het praktisch is bij telefonische spreekuren, die nu door de coronacrisis gemeengoed zijn.

Regionale afspraken worden landelijk

Om het gebruik van e-recepten landelijk te kunnen invoeren, heeft Erasmus MC ervoor gekozen de regionale afspraken uit de regio Rijnmond te hanteren voor heel Nederland. Enkele kernpunten daaruit zijn dat e-recepten niet worden opgevolgd door een papieren versie en dat geen enkele geneesmiddelengroep is uitgezonderd. Zo kunnen ook voor opiaten e-recepten verzonden worden.

70 procent elektronisch

Afgelopen week zijn er in het Erasmus MC 6500 recepten voorgeschreven. Hiervan is 70 procent elektronisch verstuurd naar 465 apotheekhoudenden. Iedere twee weken ontvangen de afdelingshoofden een overzicht met daarin het percentage elektronisch verzonden recepten. Met behulp van een real-time dashboard komen artsen in beeld die opiaat-recepten zowel printen als elektronisch verzenden. De desbetreffende artsen worden hier op geattendeerd.