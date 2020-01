Erasmus MC lanceert platform voor digitale leefstijlzorg

Onderdeel van reguliere zorg

Met de lancering van het platform is Erasmus MC het eerste academische ziekenhuis dat digitale leefstijlzorg op maat aanbiedt. “Bevordering van een gezonde leefstijl gedurende de gehele levensloop zou opgenomen moeten worden in de reguliere medische zorg”, zegt Régine Steegers-Theunissen, hoogleraar periconceptie epidemiologie en initiatiefnemer van een aantal leeftstijlcoachingsprogramma’s.

Onnodige kosten

“Helaas gebeurt dit nog onvoldoende, waardoor veel en soms onnodige en kostbare medische behandelingen nodig zijn”, vervolgt Steegers-Theunissen. “Meer aandacht voor leefstijlzorg past ook in de huidige tijd waarin meer aandacht en beleid is voor leefstijl en terug te vinden is in de nationale en lokale preventie programma’s.”

Slimmer zwanger

Erasmus MC deed ervaring op met dergelijke programma’s bij de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie. Op slimmerzwanger.nl en slimmeretenmetjekind.nl worden al jaren leefstijlcoachingsprogramma’s aangeboden.

Hart- en vaatziekten

Inmiddels zijn ook Slimmer Gezond-programma’s ontwikkeld voor patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Voor andere ziektebeelden zijn deze coachingsprogramma’s relatief eenvoudig op maat aan te passen, schat Erasmus MC in. Die programma’s worden allemaal ondergebracht bij het portaal www.mijnleefstijlzorg.nl.