Erasmus MC-onderzoeker bekleedt nieuwe leerstoel voor ethiek en zorgtechnologie

De nieuwe KNMG-leerstoel Health Ethics in a Technological Society (Digital Health Ethics) aan de Erasmus Universiteit Rotterdamgaat gaat bezet worden door Maartje Schermer. Ze gaat zich als hoogleraar bezig houden met de ethische aspecten van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg.

Vanaf 15 oktober 2024 bekleedt Maartje Schermer de nieuwe leerstoel. Ze doet bij Erasmus MC onderzoek naar ethische en filosofische vraagstukken in medisch onderzoek, praktijk en beleid. Zo houdt ze zich onder meer bezig de veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte door nieuwe medische technologieën, de wenselijkheid van vroege ziektedetectie zonder beschikbare behandeling, het gebruik van digitale technologieën in de zorg met behoud van persoonlijke aandacht, en een rechtvaardige verdeling van behandelingen.

Nieuwe vaardigheden en inzichten

“Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang vragen om nieuwe vaardigheden en inzichten”, zegt KNMG-voorzitter René Héman in een persbericht. “Om daar goed op voorbereid te zijn, is wetenschappelijk onderzoek naar de impact van deze veranderingen essentieel. Deze nieuwe KNMG-leerstoel gaat ons daarbij helpen.”

De leerstoel wordt gevestigd aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), in nauwe samenwerking met het Erasmus MC en de Erasmus School of Philosophy (ESPhil). Het is de bedoeling dat er een nauwe samenwerking komt met de recent ingestelde KNMG-leerstoel Recht, Zorgtechnologie en Geneeskunde aan Amsterdam UMC.

Artsen optimaal voorbereiden

Héman: “De oprichting van deze nieuwe leerstoel markeert een belangrijke stap vooruit in het onderzoeken en aanpakken van de ethische vraagstukken die zorgtechnologie met zich meebrengt. Met deze leerstoel versterken wij onze inzet om artsen optimaal voor te bereiden voor de medisch-ethische uitdagingen die ontstaan door technologisch gedreven gezondheidszorg.”