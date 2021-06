Erasmus MC oorzaak invloed op hersenen van Covid op het spoor

Interessant voor u

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan. Bijna alle beperkingen gaan van tafel vanwege het dalende aantal besmettingen. Tegelijkertijd maken partijen zich zorgen over de oprukkende Delta-variant.

Hierdoor worden jaarlijks bij “vele tientallen en wellicht enkele honderden” gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Aanleiding voor het opstellen van het rapport was een mail van een vader aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Dossierfouten De man probeert al jaren tevergeefs aantoonbare fouten in het […]

Nieuws

Vaccinatiebewijzen na update beschikbaar in CoronaCheck-app

Vanaf vandaag is het mogelijk om een vaccinatiebewijs te laden in de CoronaCheck-app. Het is daarbij wel belangrijk om voor de app een update te installeren. Deze is vanaf vandaag te vinden in de verschillende appstores.