Erasmus MC start met toedienen antistoffen

Skipr en Zorgvisie-boegbeeld Koolen verlegt koers naar Jaarbeurs

Utrecht opstoten tot ‘zorgstad nummer 1’, dat is de ambitie waar scheidend BSL-uitgever Ruud Koolen zich in zijn nieuwe rol als director Dutch Health Hub bij Jaarbeurs aan verbindt. “Dat knooppunt moet regionaal, nationaal en uiteindelijk ook internationaal een grote uitstraling gaan krijgen en daarmee de plek worden waar de Nederlandse zorg in de etalage gaat staan”, zegt Koolen.