Erasmus MC test AI om ligduur na operatie te verkorten

Het Erasmus MC is een praktijktest gestart met een AI-voorspelmodel dat aangeeft hoe lang een patiënt opgenomen moet blijven na een operatie. De verwachting is dat de ligduur sterk wordt verkort, mogelijk met gemiddeld drie dagen per patiënt. Toepassing van kunstmatige intelligentie kan op jaarbasis 260 dagen schelen op één afdeling.

De proef is op 30 augustus gestart en duurt tot eind september. De onderzoekers gaan het AI-model eerst testen op de afdeling gastro-enterologische en oncologische chirurgie. Het voorspelmodel met de naam DESIRE (Discharge aftEr Surgery usIng aRtificial intElligence) verzamelt al vijf jaar patiëntendata om zo nauwkeurige voorspellingen te kunnen maken. DESIRE gebruikt gegevens zoals operatieduur, medicatiegebruik en de conditie van de patiënt om de voorspelling doen. Het model voorspelt op dag twee na de operatie of een patiënt veilig het ziekenhuis kan verlaten naar een gespecialiseerd verpleeghuis óf direct naar huis kan, legt promovendus Davy van de Sande uit.

Een kortere ligduur is niet alleen prettig voor de patiënt, maar geeft artsen en verpleegkundigen ook meer lucht. Bovendien scheelt het zorgkosten: gelijk aan drie fte. Van der Sande: “En dat voorkomt onnodig lange wachtlijsten voor operaties en geeft meer focus op de patiënten die dat hard nodig hebben.”