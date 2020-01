Erasmus MC vernieuwt raad van toezicht

Gynaecoloog Bakkum is sinds 2018 lid van de raad van bestuur van Medisch Centrum Leeuwarden. Eerder was ze actief als onder meer voorzitter van het Bestuur Medische Staf van OLVG. In deze hoedanigheid droeg ze in belangrijke mate bij aan de voorbereiding van de fusie van de medische staven van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Met haar toetreden tot de raad van toezicht geeft het Erasmus MC weer invulling aan het profiel kwaliteit en patiëntenzorg.

Ravensbergen is sinds 2016 lid van college van bestuur van Avans Hogeschool. Eerder was ze actief als decaan van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool Amsterdam, manager bij ZonMW en universitair docent c.q. onderzoeker bij de faculteit Geneeskunde van de universiteit Utrecht. Zij is toezichthouder bij Transvorm en ggz-aanbieder Yulius voor GGZ als ook bestuurder bij de internationale roeibond FISA. Met haar toetreden tot de raad van toezicht geeft het Erasmus MC weer invulling aan het academisch profiel.

De raad van toezicht bestaat verder uit voorzitter Gijs de Vries, Aart Hendriks en Hans Turkesteen.