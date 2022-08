Erik de Vos in bestuur van de Nederlandse ggz

Dat meldt de Nederlandse ggz op 4 augustus. Erik de Vos is bestuurder bij Terwille Verslavingszorg. Hij is daar sinds kort na de oprichting bij betrokken. In 2002 werd hij directeur en in 2016 bestuurder van Terwille. Daarvoor was hij clustermanager bij het Leger des Heils. De Vos behaalde in 2012 zijn master’s degree MHA aan de TIAS School for Business and Society.