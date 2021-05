Erik Gerritsen: ‘Bestuurlijke drukte zit innovatie in de weg’

Alle actieprogramma’s voor de zorg brengen dermate veel drukte voor bestuurders teweeg dat het innovatie in de weg kan staan. Dat stelt Erik Gerritsen in de podcast Voorzorg. Hij vertrekt na zes jaar als secretaris-generaal bij het ministerie van VWS.

“Je bent soms bijna meer tijd kwijt met het aanvragen van vouchers dan met het innoveren zelf”, schetst Erik Gerritsen in het afscheidsinterview. Bovendien loopt het aantal actieprogramma’s voor de zorg flink op. Hoewel de vertrekkend SG inhoudelijk achter de programma’s staat, ziet hij dat het voor bestuurders soms moeilijk te bolwerken is. “Er komt heel veel op die mensen af. Wat dat betreft moeten we kritisch naar onszelf in de spiegel kijken.”

Omgekeerd daagt Gerritsen zorgbestuurders uit om te investeren in het lerend vermogen van regio’s. “Bestuurders moeten het zichzelf gunnen om te leren. Door al die prachtige praktijksuccessen tot zich te nemen en hoogfrequent met elkaar het gesprek te voeren: hoe kunnen we belemmeringen wegnemen, zodat onze professionals die mooie samenwerking verder kunnen brengen.”

In de podcast komen tal van onderwerpen aan de orde, waarin Gerritsen terugkijkt op zijn periode bij VWS en vooruitblikt op de uitdagingen voor de toekomst.

