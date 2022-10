Erkenning expertisecentra zeldzame aandoeningen bij UMC Utrecht

Dat meldt UMC Utrecht op 5 oktober. Het academisch ziekenhuis kent nu in totaal 36 expertisecentra. Twee zijn nieuw, daarnaast mogen een aantal bestaande expertisecentra verlengen of uitbreiden.

Zeldzame aandoeningen zijn ziektes of syndromen die bij minder dan een op de tweeduizend mensen voorkomen. In totaal zijn dat er zo’n achtduizend. In Nederland hebben meer dan een miljoen kinderen en volwassenen zo’n aandoening. Vaak zijn ze levensbedreigend of levenslang invaliderend. In de ECZA’s (ExpertiseCentra voor Zeldzame Aandoeningen) worden wetenschappelijke kennis en praktijkervaring gebundeld voor betere diagnostiek en zorg voor deze patiënten.

Een erkenning als ECZA is vijf jaar geldig. Daarna moet een expertisecentrum opnieuw een aanvraag doen.