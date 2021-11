Weektotaal coronabesmettingen voor het eerst boven de 100.000

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 19.274 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, ruim 7500 meer dan vorige week maandag. Het cijfer valt deels hoger uit door een storing in het weekeinde. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nu 101.690 besmettingen. Het is daarmee voor het eerst dat het weektotaal boven de 100.000 uitkomt.

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaf eerder op de dag al aan dat het aantal bevestigde besmettingen rond de 19.200 zou uitkomen. Gemiddeld gaat het nu om 14.527 positieve tests per etmaal in de afgelopen zeven dagen. Dat gemiddelde stijgt al zo’n anderhalve maand. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 16. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden 7 overlijdens geregistreerd.

Piek nog niet bereikt

In de ziekenhuizen worden momenteel bijna 2000 coronapatiënten behandeld, van wie ongeveer 380 op een intensive care liggen. In de afgelopen dag is het totale aantal opgenomen patiënten met ongeveer honderd gestegen. “En de piek in de curve is nog niet bereikt, de verwachting is dat we verder doorstijgen”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal opgenomen patiënten blijft voorlopig nog stijgen. “Over een week zitten we op 2600 mensen. Een paar dagen erna gaan we over de hoogste piek van afgelopen winter, van 2800 mensen. En de stijging is er nog totaal niet uit. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het lastig voorspellen wordt”, aldus Kuipers.

Druk ziekenhuizen stijgt

De druk op de ziekenhuizen stijgt sneller dan vooraf was berekend. Kuipers: “In januari zouden we de piek bereiken met 1500 mensen. Het is half november en we zitten al op 2000. De instroom zou naar 150 mensen per dag stijgen en we zitten nu al op 250 opnames per dag. Ik durf niet te zeggen waar we naartoe gaan.” (ANP)