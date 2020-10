Ernst Kuipers: ‘Na positieve GGD-test zelf bellen’

Ook vindt Kuipers dat mensen “te lang” moeten wachten voordat ze een afspraak kunnen maken voor een coronatest. Bovendien moeten ze te lang wachten op de uitslag. Het contactonderzoek dat bij de huidige aantallen besmettingen nodig is, is volgens hem een grote belasting voor de GGD’en.

Geen beginnen aan

Kuipers: “Dat contactonderzoek is een van de eerste dingen die je in nood kunt overwegen af te schalen, want de aantallen zijn enorm. Als er je er dagelijks 3000 nieuwe besmettingen bij krijgt en als elke persoon gemiddeld vijftig contacten had, kun je de rekensom snel maken: GGD-medewerkers zouden dan op één dag 150.000 contacten moeten onderzoeken. Daar is geen beginnen aan.”

Kuipers vindt dat de strengere maatregelen van het kabinet deze week “geen moment te vroeg” komen: “Komend weekend verwachten we rond duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen. Zelfs bij een ideale verdeling van hen over het land en als we de reguliere zorg willen laten doorgaan, is die duizend het maximum dat we aankunnen.”

Minder coronapatiënten

De LNAZ-voorzitter maakte donderdag bekend dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald, van 701 tot 691. Daarvan liggen er 152 op de ic’s, twee meer dan woensdag. Zijn prognose voor de korte termijn is een stijging tot 750 patiënten op verpleegafdelingen en 175 patiënten op de intensive care.