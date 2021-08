Ernst Kuipers: Niet weer te snel en overal tegelijk versoepelen

Interessant voor u

Curaçao voert opnieuw avondklok in

Curaçao voert opnieuw een avondklok in. De maatregel is een gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen op het eiland. Elke dag worden meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en de intensive care is bijna helemaal vol.