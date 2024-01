Ernst Kuipers stopt als VWS-minister

Ernst Kuipers heeft woensdag ontslag genomen als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij gaat aan de slag in het buitenland. Over zijn nieuwe functie geeft Kuipers later meer duidelijkheid. Conny Helder zal voor vooralsnog de functie van VWS-minister waarnemen.

De bewindsman meldt in een brief op LinkedIn dat hij het ontslagverzoek met een ‘zeer bezwaard gemoed’ heeft ingediend. “Ik had de periode graag afgemaakt”, aldus de bewindsman.

Hoogtepunten

Daarmee komt na twee jaar een einde aan Kuipers’ ambt als VWS-minister. “Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, ben ik trots op wat we gezamenlijk hebben bereikt. Het Integraal Zorgakkoord kon alleen tot stand worden gebracht dankzij de grote inspanning en het vertrouwen van vele en uiteenlopende partijen. Door het akkoord zetten we eindelijk een broodnodige stap van concurrentie naar samenwerking.”

In zijn brief bedankt Kuipers ook zijn collega’s Conny Helder, Maarten van Ooijen en alle VWS-medewerkers. “Zonder jullie hadden we niet de grote stappen kunnen zetten die nodig zijn voor een toekomstbestendige zorg. Zo voerden we de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in, die digitalisering verder zal aanjagen. En we versterkten de publieke gezondheidszorg door de Wet publieke gezondheid te vernieuwen en de GGD’en beter toe te rusten.”

Verder is Kuipers trots op de nieuwe Green Deal Zorg 3.0, de start van het coffeeshop-experiment, de vooruitgang rond medische ethiek en het besluit om een nieuwe kernreactor voor medische isotopen te bouwen. “Deze hoogtepunten vormen slechts een kleine selectie uit een omvangrijke agenda.”

Buitenland

Kuipers bedankt ook de vele gesprekspartners, waaronder de patiëntenorganisaties, beroepsgroepen, verzekeraars en kennisinstellingen, en de D66. “De partij toonde lef door een buitenstaander als minister aan te stellen.”

Woensdag 10 januari heeft Kuipers zijn ontslag ingediend bij de Koning. “De reden dat ik nu mijn ontslag aanbied, is dat ik een functie in het buitenland ga vervullen waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld. Daarover kan ik helaas later pas meer duidelijkheid geven. Het was een eer om minister van VWS te mogen zijn.” Demissionair premier Mark Rutte bedankt Kuipers op X voor “zijn grote inzet voor de zorgsector in de afgelopen jaren”. Conny Helder, demissionair minister voor Langdurige Zorg en Sport, zal vooralsnog de functie van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarnemen.