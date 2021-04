Ernst Kuipers wordt toezichthouder in Singapore

Ernst Kuipers is benoemd tot lid van de Governing Board van het toonaangevende National University Health System (NUHS) in Singapore. De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC wordt daarmee de eerste buitenlandse toezichthouder bij het Singaporese zorgorganisatie.

NUHS is een groep van vier ziekenhuizen waaronder the National University Hospital van Singapore, zeven verspreide poliklinieken, een aantal instituten waaronder het National University Cancer Institute van Singapore, en vier faculteiten (Medicine, Nursing, Dentistry en Public Health).

Kuipers onderhoudt al sinds zijn promotietijd nauwe banden met vakgenoten in Zuidoost-Azië: China, Hong Kong, Korea en Japan. Zijn promotieonderzoek ging over maagkanker, een aandoening die in Azië veel voorkomt. Later bezocht hij er als hoogleraar MDL talrijke soortgelijke centra en hield hij er voordrachten op wetenschappelijke congressen. De afgelopen jaren gaf hij bovendien workshops over innovatie in de zorg, governance en nieuwbouw van medische instellingen. Een delegatie van NUHS bezocht in 2019 het Erasmus MC vanwege de voorgenomen nieuwbouw van hun National University Hospital en Medical School.

De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC is voorlopig niet weg, benadrukt hij: “Nee, wees gerust. Dit betreft een toezichthoudende functie. De Board van NUHS vergadert een aantal keren per jaar. Mijn eerste deelname komende maand zal online zijn vanwege corona, later zal dat live worden.”