Ernst Kuipers zou bij aanbod ministerschap overwegen

In juni lachte Kuipers op de vraag van Skipr of hij minister zou willen worden. In podcast Voorzorg zegt hij: “Daar moet je voor gevraagd worden en er zijn een hele hoop goede mensen in Nederland die het kunnen.” En als hij gevraagd zou worden? “Dat is niet ter sprake nu, niet relevant. Ik zit op een uitstekende plek”, aldus Kuipers.

Beter voorbereid

Kuipers vindt dat ons zorgsysteem anders moet, onder meer om beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie, zei hij woensdag in het tv-programma Nieuwsuur. Hij zegt dat Nederland sneller had moeten reageren op de uitbraak: “Als we zagen wat er in Wuhan en Noord-Italië gebeurde, hadden we in februari een sterk negatief reisadvies voor Oostenrijk en Italië moeten geven. Mensen die terugkwamen hadden we in quarantaine moeten doen en zeker niet laten meedoen met bijvoorbeeld carnaval.”

Landelijke aansturing

Willen we de zorg crisisbestendig maken, dan zou het zorgsysteem volgens Kuipers meer landelijke aansturing moeten krijgen. “De gezondheidszorg in Nederland staat voor enorme uitdagingen. Er is echt behoefte aan veel meer samenwerking. Ik denk dat we dat met z’n allen veel beter kunnen doen, en blijvend veel beter kunnen doen.”

Tegenzin

Kuipers zegt vaak gebotst te hebben met collega-ziekenhuisbestuurders die op het hoogtepunt in de coronacrisis met tegenzin ic-bedden beschikbaar stelden en dwars lagen bij het geven van informatie: “Het is gewoon echt niet meer van deze tijd dat we gaan bellen en faxjes rondsturen om te horen of er ergens een bed voor iemand is.”

Kuipers: “Als we een volgende crisis succesvol willen doen, dan hebben we een systeem nodig waar we realtime inzicht hebben in het aantal bedden. In ieder geval meer dan één keer per dag ergens in een Excel-sheetje schrijven ‘voor de komende 24 uur heb ik drie bedden beschikbaar’.”