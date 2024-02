Ernstig medicijntekort neemt toe

Nederland kampt met een toenemend medicijntekort, wat te maken heeft met internationale ontwikkelingen. De geneesmiddelenmarkt blijkt niet in staat om tekorten te voorkomen. Pia Dijkstra, minister voor medische zorg, beantwoordt in een brief de vragen van Tweede Kamerlid Claassen (PVV).

Dijkstra: “De redenen voor tekorten zijn complex en variëren van onverwachte stijgingen in de vraag tot productie- en kwaliteitsproblemen, fabriekssluitingen of -verplaatsingen, knelpunten in de toeleveringsketens en mogelijk negatieve effecten van prijs- en vergoedingsinstrumenten. Ook grotere ontwikkelingen zoals de toenemende welvaart in de wereld en de vergrijzing, en de daarmee samenhangende stijgende vraag naar geneesmiddelen, spelen een rol in beschikbaarheidsproblemen.”

Gezondheidsschade

Kwantificeren van eventuele gezondheidsschade is niet mogelijk omdat dit per patiënt verschilt en niet wordt bijgehouden, zegt Dijkstra. “Volgens KNMP Farmanco is er in 99 procent van de gevallen van tekorten een oplossing te vinden. Door middel van bijvoorbeeld een geneesmiddel in een andere sterkte, een therapeutisch alternatief of door middel van import.”

Maatregelen treffen

Garantie op beschikbaarheid van alle medische producten op elk gewenst moment kan niet gegeven worden. De maatregelen die getroffen worden? Veldpartijen worden gesteund om tekorten tijdig te signaleren. Een gezonde Nederlandse markt moet ook helpen om geneesmiddelen op de markt te houden.

Leveranciers en zorgverzekeraars hebben onlangs afspraken gemaakt over een beter inrichting van het preferentiebeleid. “Om de negatieve effecten op de beschikbaarheid van geneesmiddelen te mitigeren.”

Oplossen of voorkomen

De urgentie om tekorten op te lossen en liever nog te voorkomen, wordt door minister Dijkstra gevoeld. Waar tekorten een multifactorieel probleem zijn, is er niet één oorzaak aan te wijzen. “Uiteindelijk zijn marktpartijen zelf verantwoordelijk voor het juist produceren en het leveren van geneesmiddelen aan de patiënt.”

Vergoeden van andere medicijnen

Afhankelijk van de toepassing en sprake van eigen risico, worden medicijnen uit het buitenland vergoed. Wil een patiënt zelf geneesmiddelen uit het buitenland halen en deze vergoed krijgen? Dan “dient de patiënt dit van te voren af te stemmen met zijn zorgverzekeraar.”

Investeren

Samen met de minister van economische zaken (EZK) Micky Adriaansens, investeert Dijkstra in een goed innovatieklimaat in Nederland voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. “Verder dring ik in EU-verband aan op investeringen in het stimuleren van productie in de EU, daar waar risicovolle, strategische, afhankelijkheden bestaan in de productieketens voor kritieke geneesmiddelen.”