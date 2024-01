Ernstig tekort aan schizofreniemedicijn door problemen fabrikant

Vooralsnog geldt het advies om zuinig te zijn met de nog beschikbare voorraad tot begin februari omdat sprake is van een “ernstig tekort”. Ook in andere landen is het middel momenteel slechts beperkt beschikbaar volgens de instantie.

Als oorzaak noemt het CBG “problemen met de productie en distributie bij de fabrikant”. Het medicijn waar het om gaat, wordt met een injectie toegediend. In kleinere doses is het nog wel beschikbaar voor bestaande gebruikers. Zij moeten dan bijvoorbeeld eens in de drie weken een dosis van 300 milligram krijgen, in plaats van een dosis van 405 milligram per 4 weken. Dat staat in het tijdelijke behandeladvies van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Dat centrum spreekt van een “structureel beschikbaarheidsprobleem” van het middel.

Nieuwe patiënten moeten de komende tijd andere medicijnen voorgeschreven krijgen door de tekorten. (ANP)