Erwin Bomers nieuwe bestuurder Marga Klompé

Per 1 maart wordt Erwin Bomers aangesteld als nieuwe bestuurder bij zorgorganisatie Marga Klompé. Hij volgt daarmee Ad Smeets op die op 1 januari afscheid nam. Erwin Bomers vormt samen met bestuursvoorzitter Marcel Duvigneau het bestuur van Marga Klompé, aldus de zorgorganisatie in een persbericht.

Bomers

Erwin Bomers was eerder directeur markt bij GGNet en directeur zorgbeleid en patiëntenzorg bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij studeerde verpleegkunde in Nijmegen en gezondheidswetenschappen in Maastricht. Bomers ziet ernaar uit om zich in te zetten voor de cliënten en medewerkers van Marga Klompé. Hij heeft de stap naar het bestuur gezet, omdat hij graag wil bijdragen aan een betere samenwerking in de regio. De zorgorganisatie richt zich daarbij vooral op kwetsbare ouderen.

Raad van toezicht

Na positieve reacties van adviescommissies, heeft de raad van toezicht (RVT) unaniem besloten Erwin te benoemen. “Met Erwin verwelkomen we een enthousiaste bestuurder die met oog voor mens en organisatie de uitdagingen in de zorg aan gaat”, stelt Hans Goorhuis, voorzitter van de rvt. “Vooral zijn kennis op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering is een waardevolle aanvulling.”

Klompé

Marga Klompé was de eerste vrouwelijke minister van Nederland en een belangrijke grondlegger van de verzorgingsstaat en de Algemene Bijstandswet.