Espria-bestuurder stapt over naar ETZ

Notermans is op dit moment nog lid raad van bestuur bij zorgconcern Espria. Bij het ETZ volgt hij Gerard van Berlo op, die op 1 juli 2024 met pensioen gaat.

Arthur Notermans was eerder onder meer lid raad van bestuur bij Zaans Medisch Centrum in Zaandam en lid raad van bestuur stichting Reinaerde in Utrecht. Verder is Arthur Notermans nu onder meer voorzitter raad van toezicht bij Basalt, expertisecentrum voor revalidatiezorg en lid raad van commissarissen bij zorginstelling Stichting Landzijde.

Notermans kijkt uit naar zijn start in het ziekenhuis: “De ziekenhuiswereld heeft altijd mijn belangstelling gehouden en ben ik blijven volgen. Deze stap naar het ETZ in combinatie met de uitdaging om ook nog eens nieuwbouw te realiseren, biedt mij op dit moment een unieke mogelijkheid daar zelf een actieve rol in te vervullen.”