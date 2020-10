Esther Agterdenbos volgt Joris van Eijk op bij Menzis

Esther Agterdenbos wordt de nieuwe directeur Zorg bij zorgverzekeraar Menzis. De voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland volgt daarmee Joris van Eijck op. Van Eijck zei afgelopen zomer na vijf jaar op zoek te gaan “naar een nieuwe impuls” in zijn loopbaan.

Veel beter

Agterdenbos is bijna vier jaar bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Amstelland. Voorzitter Andy Mosmans van de raad van toezicht, vindt het jammer dat ze vertrekt: “Ze heeft de afgelopen jaren toegewijd en professioneel leidinggegeven aan de organisatie. We zijn haar dankbaar voor alle resultaten die daarmee zijn geboekt. Ziekenhuis Amstelland staat er veel beter voor dan toen ze kwam.”

Zo is er in 2018 gereorganiseerd. Ook werd een overeenkomst gesloten met de zorgverzekeraars, het Medisch Specialistisch Bedrijf en de bank. Daardoor kon Ziekenhuis Amstelland zelfstandig verder. Om de regionale positie van het ziekenhuis te verstevigen is er met Amsterdam UMC een overeenkomst gesloten voor het verschuiven van niet-complexe basiszorg naar Ziekenhuis Amstelland.

Volle breedte

Als reden voor de overstap naar Menzis zegt Agterdenbos: “Bij Menzis ga ik mij bezighouden met de zorg in de volle breedte. Daar heb ik erg veel zin in. Er liggen grote uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daar hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars elkaar hard bij nodig.” Ze treedt 1 maart in dienst bij Menzis.