ETZ en UMCG krijgen titel koploper op AI-gebied

Onder de noemer ‘Kunstmatige intelligentie in het EPD vermindert de administratielast’ integreren het ETZ en UMCG generatieve AI in het elektronisch patiëntendossier (epd). Ze zijn de eerste ziekenhuizen buiten de Verenigde Staten die dat doen.

Het GPT-taalmodel genereert conceptantwoorden op vragen van patiënten, die zorgverleners alleen nog maar hoeven te checken, waar nodig aan te passen en te versturen. Dit scheelt de medewerkers veel tijd, is de verwachting. De eerste ervaringen zijn positief.

Eerste stap

De ziekenhuizen zijn ook bezig om het taalmodel ook voor andere doeleinden in te zetten, zoals het genereren van samenvattingen van relevante patiëntinformatie. “Het initiatief waarmee we de koploperstatus hebben verkregen is niet een eenmalig iets”, zegt Mandy Aalderink, epd-architect bij het ETZ. “Het is slechts het begin van de integratie van generatieve AI in het epd. In de nabije toekomst komen er nog een hoop veelbelovende toepassingen aan, die we op korte termijn gaan testen.”

Koplopernetwerk

De uitverkiezing door Actie Leer Netwerk (ALN) betekent dat de ziekenhuizen deel gaan uitmaken van het Koplopernetwerk. Daarin werken zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners samen aan verdere ontwikkeling van innovatieve ideeën.