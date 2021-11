ETZ en VGZ sluiten overeenkomst tot 2026

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg/Waalwijk en zorgverzekeraar VGZ sluiten opnieuw een overeenkomst voor vijf jaar. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over onder meer de toenemende zorgvraag, de digitalisering van de zorg, het opleiden van personeel en samenwerkingen in de keten.

Het ziekenhuis gaat de groeiende zorgvraag opvangen binnen de huidige capaciteit, zo staat in de overeenkomst die ETZ sloot met VGZ. Om dat voor elkaar te boksen, zijn innovaties, samenwerkingen in de keten en aandacht voor preventie nodig. Maar ook slimme samenwerking in de keten, optimale inzet van de faciliteiten en aandacht voor opleiding en vitaliteit van het personeel.

Innovatiefonds

Al deze zaken zijn opgenomen in het meerjarencontract. Dat voorziet bijvoorbeeld in een innovatiefonds waarmee het ziekenhuis nieuwe, veelbelovende initiatieven kan starten. De strategische samenwerking biedt het ETZ tevens de ruimte het programma ‘Gepast Gebruik’ verder vorm te geven en acute zorg in de nieuwbouw te concentreren op de locatie ETZ Elisabeth.

Reacties Van Berlo en Vissers

ETZ-bestuurder Gerard van Berlo is verheugd met het contract. “Hiermee geven we een mooi vervolg aan de lopende meerjarenafspraak 2017-2021. Hoewel de afspraak voor beide partijen ambitieus en spannend is, biedt het ons zekerheid en stabiliteit om samen op het ingeslagen pad door te gaan en vol vertrouwen naar de toekomst te kijken.”

Marjo Vissers, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ, is er eveneens mee ingenomen. “Met deze nieuwe strategische samenwerking bestendigen we de continue zoektocht naar gepaste zorg èn creëren we daarnaast ook ruimte voor innovatie. Slimme digitalisering bijvoorbeeld zorgt ervoor dat mensen hun zorg thuis kunnen krijgen en zelf meer regie kunnen nemen in hun behandelproces. Deze vernieuwing maken we graag samen met het ziekenhuis toegankelijk voor patiënten nu en om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.”