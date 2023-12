ETZ heeft alle contracteringen voor 2024 rond

Dat heeft ETZ donderdag laten weten. Het ziekenhuis is tevreden dat “hierdoor alle patiënten de benodigde zorg vergoed krijgen wanneer zij zich tot het ETZ wenden”. De hoogte van de vergoeding is natuurlijk wel afhankelijk van het type verzekering dat een verzekerde heeft afgesloten.

Voor de (budget)polissen van Zilveren Kruis (de Basis Budget Polis en de Principe Polis Budget) en van Caresq (de Natura Select polis) heeft ETZ, net zoals in voorgaande jaren, geen overeenkomst gesloten.

Voor de ggz-zorg is het ETZ nog in gesprek met DSW, Zilveren Kruis en VGZ over een overeenkomst voor 2024. ETZ is positief over het verloop daarvan en verwacht hierover nog dit jaar een definitieve uitkomst.