ETZ lanceert bordspel BeddenBende om doorstroom te bevorderen

Om de beddencapaciteit optimaal te benutten, heeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) een bordspel ontwikkeld. “Doel van BeddenBende is medewerkers bewust te maken van de complexiteit van het opname- en ontslagbeleid”, vertelt projectleider integraal capaciteitsmanagement Loes Clephas.

Het Tilburgse ziekenhuis ontwikkelde het spel met Frisse Blikken. Met het nieuwe spel wordt de beddenproblematiek nagebootst en wordt zorgverleners spelenderwijs getoond dat samenwerking de sleutel tot succes is. “Mede door de oplopende personele tekorten wordt het steeds ingewikkelder om elke patiënt op de meest ideale plek opgenomen te krijgen. Dat lukt alleen als verpleegafdelingen intensief samenwerken en tijdig anticiperen op nieuwe opnames en het ontslag van patiënten”, legt Clephas uit.

Ziekenhuisbelang

In het spel stromen meerdere patiënten gelijktijdig het ziekenhuis binnen. Aan de spelers de taak om voor deze patiënten de beste plek te vinden. Winnaar is de speler die met de eigen afdeling de meeste punten scoort. Dat kan alleen door met de andere spelers samen te werken en gelijktijdig het ziekenhuisbelang nadrukkelijk in het oog te houden. Clephas: “Zo bootst het spel de echte dynamiek van een ziekenhuis na. Ook leren ze een deal te sluiten met bijvoorbeeld een andere afdeling.”