ETZ lanceert online keuzehulp voor botbreukpatiënten

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft samen met Netwerk Acute Zorg Brabant en ZorgKeuzeLab een online keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met een botbreuk. De digitale tool helpt patiënten en zorgverleners om een keuze te maken voor de verdere behandeling en revalidatie en stimuleert samen beslissen over het best passende revalidatieplan.

De ‘Herstel na Botbreuk Keuzehulp’ is bedoeld voor volwassen patiënten met een botbreuk die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Het gaat om patiënten die vaak een lange revalidatieperiode staat te wachten en waarbij het letsel een grote invloed heeft op hun dagelijks functioneren.

Samen beslissen

In de tool staat informatie over de diagnose en behandelopties. De patiënt doorloopt de keuzehulp voorafgaand aan zijn eerste controle afspraak en kan zelf aangeven wat zijn afwegingen zijn. Hij bespreekt vervolgens samen met zijn specialist de samenvatting uit de keuzehulp en stelt het behandelplan op die het beste bij hem past. “De keuzehulp biedt op een begrijpelijke manier wetenschappelijk onderbouwde informatie aan de patiënt”, legt projectleider Nicky Neequaye uit. “Met deze informatie krijgt de patiënt een meer realistische verwachting van zijn of haar herstel. Ook maakt de keuzehulp gemakkelijk inzichtelijk hoe patiënten zelf kunnen bijdragen aan hun herstel.”



Traumachirurg Koen Lansink: “Door deze tool ben ik als arts beter geïnformeerd over de wensen en vragen van mijn patiënt en verwacht ik dat de patiënt beter geïnformeerd naar het spreekuur komt. Zo zorgen we er samen voor dat de patiënt zorg op maat krijgt.”

Eerste keuzehulp voor revalidatietraject

Voor samen beslissen na een trauma bestaan al diverse keuzehulpen voor de behandeling van het trauma. Voor het revalidatietraject na de opname waren nog geen keuzetools. Regina The, algemeen directeur van ZorgKeuzeLab: “Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat veel traumapatiënten geen realistische verwachtingen hebben over het herstel. Ook weten patiënten niet altijd wat zij zelf kunnen doen om het herstel te bevorderen. Deze keuzehulp vergelijkt geen behandelingen met elkaar, maar is opgezet als ‘gespreksstarter’ zodat patiënt en behandelaar effectiever met elkaar kunnen bespreken wat belangrijk is bij het revalidatietraject. Doordat we de keuzehulp getoetst hebben bij een grote groep zorgverleners en patiënten, denken we dat het van meerwaarde is tijdens het gesprek in de spreekkamer met de arts.”