ETZ leent 115 miljoen van EIB en BNG Bank

Het ETZ leent 100 miljoen euro bij de EIB, en nog eens 15 miljoen euro bij de BNG Bank. De financiering zal gebruikt worden om geleidelijk vrijwel de gehele ziekenhuisinfrastructuur te vernieuwen.

Nieuwbouw

Op deze manier wil het ETZ de kwaliteit, kosteneffectiviteit en duurzaamheid van de zorgactiviteiten optimaliseren en zowel patiënten als personeel optimaal comfort bieden. Verwacht wordt dat in de volgende periode voor fase 2 nog eens 100 miljoen euro zal worden geïnvesteerd. De EIB heeft hiervoor al zogeheten “commitment” voor afgegeven.

“Deze overeenkomst is cruciaal voor de realisatie van dit nieuwbouwproject”, aldus ETZ-bestuurder Gerard van Berlo. “Dankzij de verkregen financiering kunnen we op tijd beginnen, zodat het project in 2026 kan worden opgeleverd. Wij waarderen de zorg en professionaliteit die EIB en BNG hebben getoond bij het tot stand brengen van deze overeenkomsten. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met EIB en BNG betrouwbare en waardevolle partners aan onze zijde hebben.”