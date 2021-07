ETZ neemt nieuw apparaat voor thuismetingen in gebruik

Het ETZ is na Franciscus Gasthuis & Vlietland het tweede ziekenhuis in Nederland dat de MicroINR van leverancier iLine Microsystems inzet. Het nieuwe apparaat biedt volgens klinisch chemicus Marc Elisen een aantal voordelen terwijl de betrouwbaarheid en veiligheid gewaarborgd blijven. “Het is allereerst eenvoudiger in gebruik en minder storingsgevoelig. De stollingsmeter kan bovendien naar elk plekje op de wereld worden meegenomen. De patiënt bepaalt zelf waar en op welk tijdstip de meting wordt gedaan.”

Uitslagen via app

De nieuwe meter past binnen de digitalisering van de zorg. De patiënt hoeft de uitslag niet langer telefonisch of handmatig per e-mail door te geven, dat gaat voortaan via een gekoppelde app. Dankzij een USB-aansluiting kan het apparaat eenvoudig opgeladen worden, wat batterijen vervangen overbodig maakt. Tot slot ziet het ziekenhuis een voordeel in de teststrips die bij de MicroINR horen. Die zitten per stuk verpakt en zijn zodoende beter beschermd tegen licht en vocht.

Alle patiënten krijgen een uitnodiging om uitleg te krijgen over het nieuwe apparaat. Het ETZ verwacht dat het vervangen van alle meters en het trainen van de patiënten ongeveer drie maanden gaat duren.