ETZ neemt operatierobot Hugo in gebruik

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft de eerste ingreep met operatierobot Hugo uitgevoerd. De medici zitten met een 3D-bril op achter het scherm, terwijl ze de robot aansturen.

Afgelopen zomer schafte het ziekenhuis de robot van leverancier Medtronic aan. Naar eigen zeggen hebben chirurgen, urologen, gynaecologen en bestuurders van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zich eerst vijf jaar georiënteerd op de markt. Na aanschaf werden medewerkers intensief getraind in het gebruik ervan, onder meer via virtual reality (VR). Inmiddels is de eerste ingreep achter de rug, laat het ETZ weten.

Operatiegevoel

Robot Hugo heeft vier beweeglijke armen die in alle richtingen kunnen bewegen. Net als bij de traditionele laparoscopische ingrepen worden kijkbuisjes gebruikt. Deze geven toegang tot het te opereren gebied voor een camera en de benodigde operatie-instrumenten. De dokters sturen de robot aan terwijl ze achter een beeldscherm met een 3D-bril op naar een visualisatie kijken.

“Ik ervoer als grootste hindernis dat ik in mijn hoofd een koppeling tussen de bewegingen van de robot en mijn manuele aansturing op afstand moest leren maken”, zegt gynaecoloog Petra Janssen over de werkwijze. “Je ziet supergoed wat er bij de patiënt gebeurt, maar je mist in het begin het echte operatiegevoel.”

Onderzoek kosteneffectiviteit

Het ETZ doet klinisch onderzoek naar de toepassing van de robot en kijkt daarbij onder meer naar de kosteneffectiviteit ervan. Zo hoopt het ziekenhuis bij te dragen en verdere ontwikkeling van de technologie.