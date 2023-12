ETZ oefent grootschalige ramp

Het ETZ fungeert als traumacentrum voor heel Noord-Brabant. “Het is essentieel dat onze medewerkers weten hoe ze moeten handelen in crisissituaties. Als traumacentrum moeten we snel kunnen reageren en grote aantallen patiënten kunnen helpen”, vertelt Sabine Klok, adviseur crisisbeheersing in het ETZ in het ETZ.

Samenwerking

Daarom oefende het Tilburgse ziekenhuis afgelopen zaterdag op een eventuele grootschalige ramp. Het scenario betrof een fictief incident met meerdere slachtoffers, onder andere kinderen en zwangere vrouwen met schotverwondingen door een schietpartij op een school. Ongeveer 60 acteurs van organisatie 2-Rescue speelden de rol van slachtoffers, om de noodsituatie zo realistisch mogelijk te benaderen. Ook kinderen deden mee.

Aan de oefening werkten zo’n 250 ETZ-medewerkers mee, van onder meer de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care (IC) en de operatiekamers (OK’s). Ook de afdelingen radiologie, beveiliging, communicatie en de polikliniek chirurgie namen deel. De focus lag op samenwerking, onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling.

Inzicht

De oefening bood inzicht in verschillende aspecten, zoals het vergroten van kennis over de werking van de rampenmodule in het elektronisch patiëntendossier, de coördinatie met academische ziekenhuizen voor de opvang van kinderen en het informeren van nieuwe medewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden tijdens dergelijke noodsituaties. “Deze oefening bood de mogelijkheid om het ZiROP, het Ziekenhuis Rampen Opvangplan, te trainen, te verbeteren en aan te scherpen”, blikt Patricia van Roessel, adviseur crisisbeheersing in het ETZ, terug. De laatste vergelijkbare grote oefening in het ETZ vond plaats in 2018.