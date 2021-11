ETZ onderstreept belang locatie Waalwijk

Patiënten kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor poliklinische en niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek en chronische vervolgzorg. De raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) volgt hiermee het advies op van een interne werkgroep die in een notitie heeft vastgelegd welke zorg in Waalwijk geboden moet worden. “Sluiten van locatie ETZ Waalwijk is nooit overwogen”, benadrukt ETZ-bestuurder Gerard van Berlo.

De notitie is opgesteld vanuit het perspectief van patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Door de vergrijzing en de groei van het aantal inwoners in de regio Waalwijk, is het belangrijk dat kwalitatief goede ziekenhuiszorg op korte afstand wordt aangeboden, aldus ETZ: “Voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, etc. is het belangrijk dat ze patiënten makkelijk naar het ziekenhuis in Waalwijk kunnen verwijzen. Want door de vergrijzing neemt de mobiliteit van ouderen af.”

Draagvlak medische staf

In de medische staf is breed draagvlak en enthousiasme om op locatie ETZ Waalwijk goede zorg dichtbij de patiënt te leveren, laat Andy van Veen weten, MKA-chirurg en vicevoorzitter van de medische staf. De medisch specialisten willen vanuit Waalwijk de samenwerking met de huisartsen en andere ketenpartners versterken.

Volgens de ETZ-specialisten is netwerkzorg de beste manier om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden. Bij netwerkzorg draait het om de samenwerking tussen de patiënt en zorgverleners, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgorganisaties.

Eventueel nieuwbouw

ETZ gaat verder investeren in Waalwijk. Zo wordt onderzocht of de herplaatsing van een CT-scanner financieel haalbaar is. Verder zijn er plannen om het bestaande gebouw flink onder handen te nemen. Van Berlo: “We overwegen zelfs om het huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw, op dezelfde plek. De mogelijkheden worden momenteel samen met Mijzo en de gemeente Waalwijk verkend.” Zorgaanbieder Mijzo biedt al in ETZ Waalwijk geriatrische revalidatiezorg aan en wil deze zorg graag hier uitbreiden, en de samenwerking in de keten verder intensiveren.