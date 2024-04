ETZ verstuurt gynaecologische echo’s alleen nog digitaal

Het ETZ in Tilburg is het eerste ziekenhuis in Europa dat de echo-apparaten ‘Aplio Me’ van leverancier Canon Medical Systems gebruikt. “De apparaten zijn compacter en stiller dan de apparaten die we voorheen gebruikten”, zegt gynaecoloog-perinatoloog Focco Boekkooi in een persbericht. “Dit zorgt voor meer gemak voor zowel de patiënt als de arts. Daarnaast is de beeldkwaliteit van de nieuwe apparaten echt haarscherp.”

Resolutie en 3D

De verbeterde resolutie van de apparaten kan helpen sneller afwijkingen in het kleine bekken, zoals endometriose, te detecteren. Ook is er een 3D-functie die helpt om afwijkingen aan de vorm van de baarmoeder of bekkenbodemproblematiek op te sporen. Daarnaast beschikken de apparaten over goede beeldvorming voor de verloskundige om de ontwikkeling en de groei van de baby te controleren.

Digitaal versturen

De beelden en gegevens kunnen meteen opgeslagen worden in het elektronisch patiëntendossier (epd). Boekkooi: “Gynaecologische echo’s worden nu digitaal verstuurd. Op papier geprinte foto’s zijn nu echt verleden tijd.” Momenteel beschikt het Tilburgse ziekenhuis over vijf Alio Me’s; dat aantal wordt binnenkort verdubbeld.