ETZ wil met AI honderden gemiste botbreuken opsporen

“We zijn het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van dit algoritme”, vertelt radioloog Erik Ranschaert van het ETZ over BoneView, zoals de toepassing heet. Hij en zijn collega’s testten de software al op zeshonderd röntgenfoto’s. De AI-tool vond daarbij zeven breuken die eerder nog niet waren opgemerkt. Ranschaert: “Als je dat doorrekent naar een heel jaar kunnen met BoneView 360 tot 370 gemiste fracturen worden vermeden. Dat is toch een aanzienlijk aantal.”

Snelle beoordeling

Uit de test bleek dat BoneView zelf ook niet onfeilbaar is: drie bewezen breuken werden niet gezien. Het ziekenhuis zet dan ook in op een combinatie van beoordeling met het blote oog en inzet van kunstmatige intelligentie. Het algoritme beoordeelt een foto binnen drie minuten. Op het moment dat de specialist de foto onder ogen krijgt, heeft BoneView de analyse al gedaan.

Ranschaert: “De röntgenfoto wordt gemaakt en automatisch doorgestuurd naar een server, waarop het algoritme is geïnstalleerd. De software beoordeelt de foto. Die analyse bevat dan één van de volgende uitkomsten: fractuur, géén fractuur of twijfel.” Bij verreweg de meeste boordelingen is het algoritme zeker van een fractuur. In dat geval toont de software met een vaste lijn op de foto aan waar de fractuur zich bevindt. Als BoneView twijfelt wordt dat door de software met een stippellijn op de foto gemarkeerd. “Bij zo’n twijfelgeval moet de specialist zelf nog controleren of er bij dat stippellijntje wel of niet sprake is van een fractuur. In elk geval moet de radioloog altijd het definitieve verslag maken, dat betekent dat alle foto’s worden nagekeken. Door de proef moeten de radiologen, röntgenlaboranten en alle andere artsen meer ervaring krijgen met de betrouwbaarheid van het algoritme.”