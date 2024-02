EU-landen stemmen in met strenge regels voor ontwikkeling AI

De landen waren het in december al eens geworden over de regels, waarmee de goedkeuring van de wet een formaliteit leek. Maar onder meer Frankrijk en Duitsland uitten hun zorgen over het voorstel. Berlijn en Parijs willen AI-startups juist beschermen, om te voorkomen dat de regels toekomstige “Europese AI-kampioenen” in de weg zouden staan. In een poging hun zorgen weg te nemen werd er eind januari een pakket maatregelen gelanceerd om Europese startups te ondersteunen bij de ontwikkeling van AI, waarop het voorstel vrijdag alsnog werd ondertekend.

Hoge eisen voor gezondheidszorg

Volgens de EU-wet moeten AI-systemen worden gereguleerd op basis van risicobeoordelingen van de softwaremodellen, die door bedrijven zelf moeten worden uitgevoerd. Hoe hoger het risico voor bijvoorbeeld de rechten of gezondheid van individuen, hoe groter de eisen aan het systeem. Eurocommissaris Thierry Breton prees de “historische, baanbrekende” regels.

Het Europees Parlement zal in maart of april over de tekst stemmen, voordat deze wet wordt. (ANP)