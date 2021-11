EU sluit contract met Franse Valneva voor achtste coronavaccin

Het vaccin van Valneva is van traditionelere makelij dan de succesvolle mRNA-vaccins van bijvoorbeeld Pfizer en Moderna. Valneva maakt het virus in het lab onschadelijk en brengt het in om de afweer van het lichaam in gang te zetten. Dat kan juist in zijn voordeel spreken, hoopt de fabrikant. Wie huiverig is om zich te laten inenten, is misschien sneller te overreden met een al vele jaren beproefde technologie.

Verschillende wapens

Het past ook in het streven van de commissie naar een arsenaal met verschillende wapens tegen het virus. Zo zouden verschillende patiëntengroepen beter bediend en mogelijke nieuwe virusvarianten beter bestreden kunnen worden. Het middel kan aangepast worden als een virusmutant de kop opsteekt, benadrukt de commissie. Brussel heeft een optie bedongen op nog eens 33 miljoen doses in 2023.

Milde bijwerkingen

Valneva hoopt dat de Europese toezichthouder zijn vaccin in de loop van het voorjaar goedkeurt. Het middel werkt met twee doses en zou weinig en slechts milde bijwerkingen kennen.

Nederland lijkt vooralsnog geen aanspraak te willen maken op de Valneva-vaccins. EU-landen kunnen hun portie ook weggeven aan andere landen, zegt de commissie.