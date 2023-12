Europa komt met lijst van essentiële vaccins en geneesmiddelen

Europa heeft een overzicht gemaakt van cruciale vaccins en geneesmiddelen. Landen moeten koste wat kost voorkomen dat daar tekorten in ontstaan, en ervoor zorgen dat levering zeker is.

Op de lijst staan meer dan tweehonderd stoffen. Dit zijn bijvoorbeeld vaccins tegen cholera, tyfus, difterie, tetanus, mazelen, polio en hersenontsteking. Ook insuline (voor mensen met diabetes) en heparine (tegen trombose) zijn essentieel, net als verdovingsmiddelen en pijnstillers als ketamine, propofol, fentanyl, morfine en paracetamol.

Tekorten voorkomen

De lijst is opgesteld door de Europese Commissie, de in Amsterdam gevestigde medicatietoezichthouder EMA en de landelijke toezichthouders, waaronder het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dat de stoffen op de lijst staan, betekent volgens het EMA “niet dat er in de nabije toekomst een tekort wordt verwacht. Het betekent dat het bijzonder belangrijk is om tekorten te voorkomen, omdat die patiënten kunnen schaden.” Het overzicht wordt volgend jaar uitgebreid en zal daarna elk jaar worden bijgewerkt. (ANP)