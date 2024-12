Europa steekt 10 miljoen in uitwisseling IC-data

De Europese Commissie heeft 10 miljoen euro uitgetrokken voor INDICATE: een initiatief dat gegevens van de intensive cares tussen Europese ziekenhuizen moet laten stromen. Het project staat onder leiding van Michel van Genderen, internist-intensivist bij het Erasmus MC.

Het doel van INDICATE is om de zorg te verbeteren en verantwoorde data-uitwisseling op te zetten. Zo is het idee dat de IC-data lokaal worden geanalyseerd, zonder dat deze de ziekenhuisomgeving verlaten. Dit ter bescherming van de privacy van de patiënten.

Versnippering

Tijdens de COVID-pandemie kwam aan het licht dat versnippering en beperkte toegankelijkheid van data samenwerking tussen IC’s bemoeilijkt. Zo konden basale vragen, zoals het aantal patiënten met bloedstolsels als complicatie, niet snel beantwoord konden worden.

AI-modellen

Verbetering van de datastroom moet bovendien de ontwikkeling van AI-modellen gemakkelijker maken. Die zouden Europese ziekenhuizen ook beter van elkaar over moeten kunnen nemen. INDICATE zelf wijst bij wijze van voorbeeld op een AI-model voor bloedbaaninfecties bij pasgeborenen.

Benchmark

Tot slot denken de initiatiefnemers dat INDICATE een mogelijkheid biedt tot benchmarking: ziekenhuizen kunnen de prestaties van hun IC vergelijken met die van ziekenhuizen in andere landen en waar mogelijk verbeteren.

Michel van Genderen, internist-intensivist bij het Erasmus MC, leidt het project waar ook Jan van den Brand en Lisanne Schuurman Prooyen van hetzelfde ziekenhuis bij betrokken zijn. Ook Christian Jung van het UMC in Düsseldorf, Duitsland speelt een voorname rol.