Europees Parlement stemt voor machtsuitbreiding EMA

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt steeds sneller. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5475 positieve tests gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei.

Minder dan 200 coronapatiënten in ziekenhuizen

De snelle stijging van het aantal positieve coronatests is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten is gezakt tot onder de 200. Voor het eerst sinds 13 september, bijna tien maanden geleden, komt dat aantal onder die grens uit.