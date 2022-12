Europees plan voor gegevensuitwisseling kost Nederlandse zorg 600 tot 1.200 miljoen

De Nederlandse zorg zal zo’n 588 tot 1.209 miljoen euro aan investeringen moeten doen in IT-systemen door het nieuwe Europese plan voor gegevensuitwisseling in de zorg. Daar komen nog eens structurele kosten die kunnen oplopen tot enkele honderden miljoenen jaar bij, blijkt uit een eerste inventarisatie van KPMG naar de financiële gevolgen van het zogeheten European Health Data Space (EHDS).

Het gaat om de kosten die gedaan moeten worden door zorgaanbieders, epd-leveranciers en onderzoeksinstellingen. Volgens KPMG zijn grote wijzigingen nodig in epd-systemen om het Europees uitwisselingsformaat, waaronder de EU-patiëntsamenvatting, te implementeren.

Structurele kosten

Vooral binnen de vvt, ggz en gehandicaptenzorg zal er flink geïnvesteerd moeten worden. De onderzoekers schatten de kosten in deze sectoren op minstens 412 miljoen euro en dit kan oplopen tot 872 miljoen euro. De eerstelijn zal 91 miljoen tot 189 miljoen euro moeten investeren. Medisch-specialistische instellingen hebben 69 miljoen euro tot 118 miljoen euro nodig.

De structurele kosten voor de zorg bedragen ongeveer 111 tot 227 miljoen euro per jaar. De overheid moet 86 miljoen tot 119 miljoen euro investeren vanwege de EHDS en is structureel naar schatting 30 tot 42 miljoen euro per jaar kwijt.

Budgettaire dekking

Minister Ernst Kuipers schrijft in een Kamerbrief dat er budgettaire dekking gevonden moet worden voor de financiële gevolgen van het EHDS. Hij komt in het voorjaar met een visie op het zorginformatiestelsel waarin ook duidelijk moet worden wat de financiële gevolgen zijn.

In de brief nuanceert hij wel de schatting van KPMG. Zo gaat het ook om maatregelen die overlappen met de nationale aanpak om gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. “De kosten die in het kader van de nationale aanpak dienen te worden gemaakt, hoeven daardoor niet nogmaals te worden gemaakt om aan de EHDS te voldoen, mits uiteraard beide goed op elkaar aansluiten.”

Baten

KPMG benadrukt dat de investeringen die de zorg zal moeten doen ook baten kennen. Een hogere uniformiteit van epd-systemen draagt bij aan de reductie van lokalisatiekosten voor marktdeelnemers. Een hogere beschikbaarheid van gegevens voor secundair gebruik heeft een positieve impact op het verbeteren van zorguitkomsten en het ontwikkelen van data-gedreven en gepersonaliseerde zorgoplossingen.

Het European Health Data Space omvat een serie regels, standaarden en infrastructuren die niet alleen gegevensuitwisseling in de zorg in heel Europa moet standaardiseren, maar ook Europeanen meer controle gegeven over hun gezondheidsdata. Het plan, dat dit verder uit de doeken is gedaan, staat nog in de steigers en de Europese Commissie kan nog aanpassingen doen. Naar verwachting duurt het ook nog jaren voordat er sprake zal zijn van implementatie.