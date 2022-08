Europese criteria voor ontwikkeling duurzame medicijnen

Het RIVM heeft in Europees verband gewerkt aan richtlijnen voor de ontwikkeling van duurzame nieuwe medicijnen, de zogenaamde ‘GREENER’-criteria. Die moeten zorgen dat geneesmiddelen zo min mogelijk schadelijk effect hebben als ze na gebruik in het milieu terechtkomen.

Dat meldt het RIVM op 23 augustus. Volgens het instituut is het belangrijk dat milieu-experts en medicijnontwikkelaars samen de methodieken ontwikkelen die hiervoor nodig zijn. Het onderzoek is een samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en universiteiten, het Europees Medicijnagentschap (EMA), en onderzoekers bij medicijnontwikkelaars en -producenten. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het internationale tijdschrift Environmental Science & Technology Letters.

Inkoopcriteria

Medicijnontwikkelaars kijken vooral naar werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt, maar er wordt steeds meer bekend over de effecten op het milieu – en dus weer op de gezondheid. In de GREENER-criteria komen die twee aspecten samen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar afbreekbaarheid of eventuele schadelijke effecten voor planten en dieren. Deze criteria moeten verder worden uitgewerkt, aldus het RIVM. Daarbij moet aandacht zijn voor de manier waarop duurzaamheid en veiligheid van werkzame stoffen in het research & development-proces wordt getest. Wereldwijde inkoopcriteria – waarbij duurzaamheid wordt meegenomen – kunnen dit proces versnellen.