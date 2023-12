Europese Doctolib neemt Nederlandse app Siilo over

Doctolib Siilo is daarmee volgens eigen zeggen de grootste messaging-app voor zorgprofessionals in Europa.

Uitbreiden dienstenpakket

Siilo werd opgericht in 2016 door Joost Bruggeman en Arvind Rao. Met deze app kunnen zorgprofessionals advies inwinnen en samenwerken aan patiënten-casussen. Doctolib biedt technologiediensten aan, zoals online boekingen en softwareprogramma’s en is aanwezig in meer dan dertig steden in Frankrijk, Duitsland en Italië.

Doctolib wil met de overname het dienstenpakket verder uitbreiden en verbeteringen voor zorgteams en patiënten in Europa doorvoeren.