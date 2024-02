Europese gezondheidsdienst waarschuwt voor uitbraak mazelen

Het aantal gevallen van mazelen in Europa neemt in de komende maanden waarschijnlijk toe. De ziekte gaat in een paar Europese landen rond, en in sommige landen zijn te weinig mensen gevaccineerd tegen de potentieel dodelijke ziekte, waarschuwde de Europese gezondheidsdienst ECDC vrijdag.

In de landen die bij het ECDC zijn aangesloten, waren vorig jaar 2361 besmettingen met mazelen vastgesteld, met name in Roemenië, Liechtenstein en Oostenrijk. Sinds het begin van dit jaar neemt het aantal gevallen verder toe, en zijn zes mensen in Roemenië en een persoon in Ierland aan mazelen overleden. Tussen 2020 en 2022 waren er juist heel weinig besmettingen door maatregelen tegen het coronavirus.

Voor de meeste mensen is het risico van mazelen laag, omdat ze er wel tegen gevaccineerd zijn, benadrukt het ECDC.

In Nederland is de mazelenvaccinatie sinds 1976 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Iets meer dan 80 procent van de schoolgaande kinderen is tegen mazelen ingeënt. Een paar jaar geleden was dat ongeveer 90 procent. Ook de vaccinatiegraad bij zuigelingen is gezakt tot onder de 90 procent.

In Nederland is ongeveer eens in de tien tot vijftien jaar een mazelenepidemie. De meest recente epidemie was in 2013. Daarbij overleed een 17-jarig meisje uit Zeeland. Afgelopen voorjaar stierf een meisje in het Radboudumc in Nijmegen aan mazelen.

Zulke uitbraken heersen met name onder bevolkingsgroepen die zich niet laten vaccineren. In het verleden waren dat vooral mensen uit reformatorische gemeenschappen, die om principiële redenen tegen inenten waren, maar de laatste jaren zijn er meer mensen die vaccins wantrouwen. (ANP)