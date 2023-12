Europese Investeringsbank leent 70 miljoen aan Vivium

De Europese Investeringsbank leent 70 miljoen euro aan ouderenzorginstelling Vivium in de regio Gooi en Vechtstreek. Het grootste deel van het geld gaat naar nieuwbouw van het revalidatiecentrum Naarderheem. Daarnaast zullen ook andere locaties worden aangepast, zodat er ruimte is om met nieuwe zorgmodellen te werken.

De EIB-financiering is mogelijk dankzij de steun uit het InvestEU-programma van de Europese Commissie, dat in de periode 2021-2027 meer dan 372 miljard euro aan extra investeringen moet gaan mobiliseren voor de beleidsprioriteiten van de EU.

Europese Investeringsbank

“Goede zorg voor onze ouderen is niet alleen een kwestie van respect, maar laat ook zien dat iedereen meetelt in de maatschappij”, aldus EIB-vicepresident Kris Peeters. “Met deze lening kan Vivium haar nieuwe revalidatiecentrum voor ouderen efficiënter en duurzamer maken, en kunnen ouderen zo optimaal mogelijke zorg ontvangen. Door het belang van investeren in de zorg en huisvesting voor ouderen te erkennen, drukken we ook onze waardering uit voor de mensen die onze maatschappij hebben opgebouwd. De EIB is er daarom trots op dit belangrijke lokale project te financieren.”

Revalidatiecentrum Naarderheem

Het grootste deel van de EIB-lening zal worden gebruikt om Naarderheem, het revalidatiecentrum voor ouderen in Naarden, volledig te vervangen door een duurzaam nieuwbouwproject. Daar zal ook ruimte zijn voor een expertisecentrum op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en complexe behandelingen. De ambitie is om de nieuwbouw anders in te richten om de zorgverlening efficiënter te maken en het welzijn van cliënten en medewerkers te laten toenemen. In de nieuwbouw is veel aandacht voor duurzaamheid, zodat Vivium haar koolstofvoetafdruk aanzienlijk kan beperken.

Marco Wisse, directeur van revalidatiecentrum Naarderheem: “Met deze forse steun van de EIB kunnen we heel wat verbeteringen doorvoeren. De EIB daagt ons uit om duurzamer te bouwen dan de minimumnormen voorschrijven, maar ook om duurzame zorgconcepten te ontwikkelen. Dat is precies het soort samenwerking waar we naar zoeken.”

Vivium renovatie

Vivium gaat daarnaast investeren in de renovatie van hun locaties De Bolder en Oversingel en kleinere investeringen doen in de renovatie, aanpassing en uitbreiding van hun andere locaties, in het bijzonder Torendael, De Antonius Hof, De Stichtse Hof, Godelinde en Johanneshove. Een deel van de investeringen zal worden gebruikt voor het verduurzamen van de voorzieningen.

Erwin Melger, directeur Financiën & ICT van Vivium Zorggroep: “Deze financiering combineert een zeer marktconforme rente, flexibiliteit in onze leningenportefeuille en de mogelijkheid om meerdere projecten te kunnen financieren. Zonder de EIB hadden we een aantal projecten niet kunnen uitvoeren, of tegen minder gunstige condities”.