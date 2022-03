Europese radiologen bevelen MRI-scan aan bij borstkankeronderzoek

Vrouwen met extreem dicht borstweefsel moeten de mogelijkheid krijgen om een MRI-scan te ondergaan bij hun tweejaarlijkse borstkankeronderzoek, in plaats van de mammografie die vrouwen momenteel krijgen. Dat beveelt de Europese vereniging voor borstradiologie (EUSOBI) aan. Veel klierweefsel, bij zogenoemde ‘dense’ borsten, zorgt ervoor dat een tumor op een mammografie slecht zichtbaar is. Een MRI-scan laat meer contrast zien.

Zo’n 8 procent van de vrouwen heeft borsten met dit type klierweefsel. De kans op borstkanker is bij deze groep vrouwen twee keer zo hoog als voor de gemiddelde vrouw. “Op beelden van een mammografie is vetweefsel zwart en klierweefsel wit”, legt Ritse Mann uit, radioloog in het Radboudumc en mede-onderzoeker. “Maar een tumor kleurt ook wit. Daarom zoek je bij veel klierweefsel naar een witte tumor in een witte achtergrond en dat is heel lastig.”

Onderzoek

De aanbeveling volgt na het onderzoek met vrouwen met extreem dicht borstweefsel in acht Nederlandse ziekenhuizen. Dat meldde dat het aantal vrouwen dat overleed aan borstkanker door preventie met een MRI-scan daalde met 40 procent. Als borstkanker werd opgespoord met de scan, zouden ze gemiddeld vijftien jaar langer in goede gezondheid leven. Bovendien was de scan niet duurder dan de mammografie.

Afwijkingen

Wel spoort de MRI-scan meer afwijkingen op die uiteindelijk onschuldig blijken. Ook duurt de MRI langer dan een mammografie en moeten vrouwen een injectie krijgen met contrastvloeistof. Om deze redenen raadde de Gezondheidsraad de MRI-scan eerder af bij het borstkankeronderzoek. Mann stelt in een nieuwsbericht van het Radboudumc dat de raad daarmee voorbijgaat aan vrouwen die zeker willen weten of ze borstkanker hebben en “daarbij een extra onderzoek voor lief nemen”. “Natuurlijk is dat vervelend en zijn er ook vrouwen die zich daarom niet laten onderzoeken. Dat is hun goed recht en dat mogen ze altijd zelf besluiten.”

Volgens de Europese radiologen moet het borstkankeronderzoek meer persoonsgerichte zorg toepassen. Daarbij is het ook belangrijk dat vrouwen te horen krijgen wat voor soort borsten ze hebben, met hoeveel klierweefsel. “Dat gebeurt nu nog niet standaard”, aldus Mann. (ANP)