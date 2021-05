Europese subsidie voor AI die post-operatieve infecties voorspelt

Het doel van PERISCOPE is om post-operatieve infecties binnen ziekenhuizen te voorspellen en verminderen. In zo’n 20 procent van de gevallen treedt zo’n infectie op, met alle nadelige gevolgen van dien. Door het algoritme tijdig de kans op een infectie te laten voorspellen, kan de extra ligduur van de patiënt beperkt worden.

Eerste resultaten

Het model is getest in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het model heeft een accuratesse van 91 procent in het voorspellen van infecties binnen de periode van 30 dagen na de operatie. Ook lijkt het algoritme betrouwbaar te zijn voor alle volwassen patiënten en de meeste specialismen.

Opschalen en certificeren

Healthplus.ai wil nu graag opschalen en PERISCOPE in meer ziekenhuizen laten draaien. Om dat mogelijk te maken krijgt de startup 1,27 miljoen euro subsidie uit het REACT-EU herstelfonds. Dat is opgezet om de Europese economie te stimuleren en gevolgen van de COVID-crisis tegen te gaan. Het plan is om het geld aan te wenden voor implementatie in meerdere ziekenhuizen. Vervolgens kan een klinische studie opgezet worden, die kan leiden tot een CE-certificering.

Healthplus.ai werkt in dit project samen met PW Consulting en SAS.